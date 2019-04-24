叙福樓售餐廳營運公司換取Club ONE母企2%股份

叙福樓(01978)公布，出售主要於香港從事餐廳營運的兩家公司連銷售貸款予 Recreation Clubs，總代價2,850萬港元，將透過Aetna International向公司發行2股支付，佔Aetna International擴大後股份2%。交易完成後，集團預期將錄得未經審核收益約864.9萬元。



Aetna為主要從事婚宴及餐飲服務、物業管理及康樂會所、兒童教育服務，目前有800多名員工。旗下Club ONE Limited今年擁有合共17個舉辦婚禮宴會及餐飲服務的場地。



另外，叙福樓中餐有權於完成日期起至2022年4月29日以購買價2,350萬元行使認沽期權；或於2022年4月30日起至2023年4月29日以購買價3,000萬元行使認沽期權。倘Aetna或其控股公司(替代上市公司)擬提交新的上市申請以將其股份於聯交所主板上市，Aetna須於上述申請日期前30天向叙福樓中餐發出書面通知。叙福樓中餐有權自上述通知日期起

至有關上市申請提交日期以購買價3,000萬元行使認沽期權。



叙福樓中餐有權於Antea為籌備上市而進行重組期間，或於上市後要求Aetna將代價股份更換為替代上市公司的股。Aetna向叙福樓中餐承諾，上市公司的市值於緊隨上市後不得少於15億元。而叙福樓中餐持有的代價股份或上市公司股份於緊隨上市後，分別不得少於上市公司已發行股份的2%。



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