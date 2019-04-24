【市前重點睇】標普納指創新高　美元升至兩年高點

●公司業績理想下，標普、納指收盤創新高，美元漲至近兩年高點。美匯指數高見97.78，最新企97.6水平，離岸人民幣(CNH)回至6.72，港匯升至7.843，圓匯企111.86，歐元跌至1.122，英鎊企1.29。金價報1,271美元。布油企74.5美元，紐油守66.0美元。道指期貨上升。



●道指收報26,656點，升145點或0.55%；標指收報2,933點，升25點或0.88%；納指收報8,120點，升105點或1.32%。標指和納指齊創收市紀錄新高。科技巨頭領漲。 https://bit.ly/2ICBOTg



-Twitter首季營收超預期，收漲15%。

-Snap首季虧損收窄；股價盤後漲11%後回吐。



●港股ADR指數收報29,962點，跌1點。



●美國10年期國債孳息率跌2.35點子，報2.565厘。



●美國3月新屋銷售意外按月升4.5%，至以年率計69.2萬間，創16個月新高，並連升3個月，有別於市場預期跌2.7%，反映融資成本下降提振銷情。



●紐約期油收報每桶66.3美元，升0.75美元或1.14%；布蘭特期油收報每桶74.51美元，升0.47美元或0.63%。



-傳沙特阿拉伯只有在看到伊朗原油出口下降之後才會顯著提高產量。

-國際能源署稱準備採取行動以確保必要時油市保持良好供應。



●紐約期金收報每安士1,273.2美元，跌0.34%，處於4個月低位。



●英國富時100指數收報7,523點，升63點或0.85%；德國DAX指數收報12,235點，升13點或0.11%；法國CAC指數收報5,591點，升11點或0.2%。



●英國首相文翠珊可能下周向議會提交脫歐協議法案，惟分析料工黨不大可能支持協議法案。



●據報英國國家安全委員會周二(23日)同意讓華為參與諸如天線、其它「非核心」基礎設施之類的5G網絡建設。



●人民銀行否認對農村金融機構定向降準傳言，澄清目前沒有新的定向降準政策。



●上交所首輪問詢72家科創板受理企業，存在對科技創新相關事項披露不夠充分等5個普遍問題。

-上交所稱當前中國科技創新企業處於領跑階段，特別是突破關鍵核心技術的少。



●上海市委財經工作委員會議：更加注重穩定股市、樓市、車市3大市場。



●新加坡財長王瑞傑周二被晉升為副總理，此舉讓他向接替總理李顯龍的方向更進一步。



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