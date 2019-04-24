【股民熱話】今年港股「五不窮」？

港股在復活節長假後繼續在30,000點邊上落，藍籌股以能源、手機設備和萬洲國際(00288)表現較佳。整體而言，恒指仍在高位整固當中，正考驗上升軌底部承接，短線兩大支持位在29,500點水平及29,000點水平，向上初步阻力在30,200點及30,800點。



理論上，恒指在去年首季見高位33,484點後，至去年6月才確認失守30,000點關。由於該期間所累積的蟹貨沽壓非輕，故當前恒指在30,000點關前須時整固以消化沽壓亦屬正常，暫宜平常心看待升市調整。



再看過去10個5月(2009至2018年)，港股表現是7跌3升，「五窮」佔了大多數，難怪市場有「五窮月」的擔憂。不過，今年的情況較特別，港股還是有可能出現「五不窮」的現象。



首先，中美貿易談判好大機會在5月底前有結果，並安排兩國元首會面簽署文件。雖然，中美的經貿矛盾好可能是長期性的，即使達成貿易協議，未來在執行上仍會滿途荊棘，但拖咗一年終於有個階段性進展，至少可以避免再大舉互徵關稅。對於今年中、美兩國經濟保底，點都係正面消息。若然中美貿易達成協議，但中美兩地股市卻見頂洗倉，照計對於兩國愛標榜成就的政治風尚而言，似乎不大可能會發生。



其次是，MSCI今年2月宣布分三個階段增加A股入摩比重，分別為今年5、8及11月逐步擴大，至納入因子分別逐步調整至10%、15%及20%。外資增加參與A股市場，為A股市底帶來有力支持，加上內地將於年中推出科創板，種種因素有力支持兩地股市維持大漲小回格局。



此外，首季內地經濟數據有見底迹象，隨着4月份內地開始減稅，次季公布的經濟數據有望持續回暖，亦為兩地股市估值帶來支持。



當然，今年以來兩地股市累升幅度不少，隨時可以找到調整的理由。之不過，有別於過去A股升市，多為內地增發資金，散戶瘋炒所致，今次A股升市有外資流入的因素支持，加上影響經濟的重大負面因素逐步得到解決，故也應該理性分析A股市場，別過早判斷牛市已見頂。同樣，外圍經貿環球逐步由動盪趨於穩定，低息環境之下，香港資產價格易升難跌，股票仍然能吸內外資金停泊，資金面維持的話，後市展望並不悲觀。



初步估計，下周一期指結算，接下來就是五一假期，相信5月市況有機會會先整固後再衝高。建議候調整留意上車機會，選股宜集中經濟復甦概念股，尤其是消費類股份。汽車股在減稅效應及國策支持下，次季仍有機會再彈一浸，可留意低位布局機會。



東方產經專欄作者股博士



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