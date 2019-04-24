【大戶動向】吉利汽車遭管理層減持

日前有傳內地計劃推出一系列措施，推動汽車、家電和消費電子產品消費，本有利相關板塊表現，但是年內中資汽車股普遍已由低位累積可觀升幅，故見相關消息公布後反見獲利沽壓。其中吉利汽車(00175)升至19元水平受阻回落，周二(23日)收報17.84元。



權益披露資料顯示，吉利控股集團總裁、吉汽CEO、總裁安聰慧於上周四(4月16日)減持吉汽約1,070萬股，持股量由0.18%降至0.16%，平均價每股16.53元，估計是次減持套現逾1.7億元。



至於同為吉利控股管理層之一的李東輝，亦先後於4月16日及17日合共減持吉汽約360萬股，估計涉資近6,000萬元。



吉汽管理層似乎趁高減磅，是否對公司前景有啟示，就等大家自己諗。觀其股價已由年初低位10.08元最多反彈近9成，除非有重大利好消息跟尾，否則短期料會以整固為主，有貨可先行獲利，候低再作部署。

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