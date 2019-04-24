【即市分析】港股生存之道得一句…

東方產經專欄作者HS哥：今期港股都幾惡炒，美股回氣之餘，中央又暗示唔降準同加碼放水，加上「房住不炒」之言論，致使A股都要回調，港股氣氛多多少少受影響。



不過，話說回頭，港股唔落又未必一定會大跌，起碼長假後港股周二(23日)都叫平收，並維持在橫行區29,660至30,280點之內，加上香港「同股不同權」股票將會獲納入滬港通和深港通當中，中美貿易談判又隨時在一兩個月內傾得成，咁就令港股繼續跌唔落。



既然係咁，似乎都揀個股炒最實際。好係近期國際油價抽上，不妨直接睇睇「三桶油」中邊桶油最好炒。又例如同股不同權有消息刺激，無論小米集團(01810)同美團點評(03690)都值得放入觀察名單，伺機行動。至於近期5G概念股抖完氣又再發力，淨係睇隻中國鐵塔(00788)周二即市再創出2.3元上市新高，真係貴一貴都有人搶。總知一句到尾：繼續炒股唔炒市！

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