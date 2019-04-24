A股快報：滬綜指重上3200　樂視網跌停

滬深3大指數齊高開，滬綜指開市即重上3,200點關，高開4點或0.16%，報3,203點；深成指高開37點或0.37%，報10,162點；創業板指高開6點或0.38%，報1,690點。



板塊方面，次新股升逾2%；陶瓷、電器、水泥、環保、釀酒、化工、金融及煤炭股升0.2至0.4%。石油股跌逾1%；船舶製造、交通運輸及紡織機械股跌0.4至0.8%。



樂視網開市再次跌停，失守2元關，報1.83元人民幣(下同)。公司或因淨資產為負4月26日開市起停牌。



中國聯通升0.71%，其第1季淨利潤16.2億元。



廣匯汽車跌3.51%，公司全年淨利潤32.6億元。



順豐控股首季淨利潤超過最高分析師預測，股價升1.89%。



中國建築升0.31%，公司第1季度新簽合同額報6,562億元，按年增8.8%。



工商銀行升0.17%，該行獲銀保監核准境內發行優先股募集不超過700億元。



平安銀行升2.7%，其第1季淨利潤74.5億元；另擬發行不超過500億元永續債。



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