兇險重重！對沖基金此前瘋狂買漲原油　價差暗示嚴重供需失衡

隨着美國宣布不再延長伊朗石油的出口豁免，國際原油市場暗湧重重。油價周二(23日)續漲並創今年新高。亞洲市布蘭特原油最新回順至每桶74.1美元水平，紐約原油在66美元關口爭持。



外電報道，在美國周一宣布決定之前，對沖基金和大型機構已經全力買漲，連續14周通過期貨和期權市場買入5.5億桶原油的合約。數據顯示，布蘭特原油的好淡倉比例已經升至壓倒性的13:1，去年底達成減產協議時該比例僅為2:1。



此外，衡量市場供應狀況指標的布蘭特原油期限價差，目前6個月期現價差出現3美元/桶的貼水(現貨價格高於期貨價格)，遠高於1個月前1.2美元的水平，創2018年3月(美國威脅退出伊核協議)和2014年6月(利比亞和伊拉克因國內戰事減產)以來新高，暗示市場預期下半年原油市場將嚴重供需失衡。



最新消息指，沙特對增產持謹慎態度，在提高產量前，希望先看看伊朗原油供應下降的情況；此前將擱置任何重大供應變動計劃。這有別於白宮當天表示沙特和阿聯酋將會及時確保市場供應。



而國際能源機構(IEA)則在最新一份聲明表示，準備隨時採取行動，以確保必要時油市獲得良好供應；又稱，全球閒置產能已增至330萬桶/日，沙特有220萬桶/日，阿聯酋、伊拉克和科威特約有100萬桶/日。



花旗最新分析師報告指，沙特和阿聯酋不太可能增產，直到逐步取消豁免的相關安排明確，而且要​​等到沙特和俄羅斯討論之後。報告認為，美國的行動增加了短期和長期的市場不確定性；總體而言，在其油價情景中，看漲因素更多。



美國去年11月5日收緊對伊朗的制裁，但對中國等8個國家和地區給予豁免，得以繼續進口伊朗石油，配額140萬桶/日，有效期180天。行業數據顯示3月伊朗原油出口量為190萬噸/日。由於預期美國制裁收緊，主要5個買家中國、印度、日本、南韓和土耳其已經大幅削減或停止購買；5國最近進口總量約為65萬桶/日。



對於美國的決定，伊朗作出強硬回應，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里(Alireza Tangsiri）威脅封鎖霍爾木茲海峽。伊朗石油部長贊卡內在國家議會表示，伊朗將竭力打破制裁和封鎖。



中國外交部表示，中方堅決反對美方實施單邊制裁和所謂的「長臂管轄」；美方此舉勢必加劇中東局勢和國際能源市場的動盪。

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