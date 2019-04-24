【即市分析】內房股腳軟　買貨時機？

上周內地官方再次提及「房住不炒」這句說話，出現在內地樓市回暖的情況下，好明顯是要出口術冷卻一下樓市。見到周二(23日)內房股普遍下跌，富力地產(02777)、萬科企業(02202)、融創中國(01918)、綠城中國(03900)跌幅介乎3至4%。(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



查實，雖然首季內地經濟數據似乎略勝預期，但環顧區內經濟，以至內地的經濟結構性問題，穩經濟之路仍然艱難。要知道，要提振內部需求，最有效的方法莫過於由資產價格升值帶動財富效應。



去年末季以來，A股已確認復甦。至於樓市，3月份內地70個大中城市樓價按年及按月升幅擴大，其中按年升幅更是22個月以來最大，顯見在市場流動性充裕，以及股市熾熱之下，內地樓市投資風尚又開始轉熱。



站在穩經濟的角度，官方可以時不時出口術冷卻樓市氣氛，但主動出招打擊樓市的機會率並不大，皆因樓市不穩，不但不利經濟復甦，還有機會牽動銀行業利益和金融體系穩定，顯然也是穩定至上，動不得的。



此外，內房企業債高一向是弱點，但在聯儲局今年內不大可能會再加息，以及內地維持相對寬鬆的貨幣政策之下，相信今年內房股的償債壓力有望得到紓緩。此外，今年以來中港股市持續回暖，企業配股發債個案融資個案增加，亦有助內房股融資疏理財務壓力，為估值帶來支持。



今年周二止，在內房股之中，首五隻累升最多的股份分別是中國奧園(03883)、綠地香港(00337)、花樣年控股(01777)、新城發展(01030)及時代中國(01233)，累計升幅介乎65至86%，較為股民熟悉的品牌雅居樂(03383)及碧桂園(02007)則累升三成。相對地，兩大龍頭內房股華潤置地(01109)及中國海外(00688)僅分別累升11%及4%。短線調整，不妨留意執平貨的機會。



東方產經專欄作者司慕渢

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