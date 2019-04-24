港股格局：大華顯繼指技術走勢反映沽壓增強

大華繼顯(香港)指，可口可樂和Twitter公布優於預期的季績，帶動標指和納指創收市新，惟美匯指數升逾0.3%，盤中高見97.77近兩年高位，美元強勢對亞太區股市帶來壓力；港股早間愈跌愈多。



此外，港股短期亦受A股市場氣氛影響。技術走勢上，滬綜指在3,300點面對明顯的技術阻力，間接影響港股表現。



恒指近期在3萬大關爭持，並在29,700點至30,280點形成窄幅波動區間，10天平均線由月初的上升逐漸走平，指數近日亦逐漸回落至該平均線之下，反映沽壓正在增強。短期有可能下試4月1日上升裂口29,100點至29,400點區間的下方參考支持，但畢竟該水平現時與年初至今未曾失手的50天平均線相若，料承接力不俗。



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