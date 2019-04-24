三星回收測試版Galaxy Fold　調查摺屏缺陷

綜合報道，三星電子的Galaxy Fold摺屏手機在推出前「甩轆」，消息指，公司將收回發給評測人員的所有Galaxy Fold手機，以調查屏幕破損情況。



該公司表示，初步調查結果顯示，有關問題可能與暴露在外的鉸鏈撞擊有關。另有供應鏈人士表示，鉸鏈製造商KH Vatec對Galaxy Fold所使用的鉸鏈作內部審查，並沒有發現缺陷。



研調機構TrendForce指，出現屏裂、閃屏等問題，反映摺屏手機目前仍是不太成熟的產品，需要時間改善，同時消費者對於如何正確使用此類新產品一定也很陌生，所以才會出現類似屏裂的情況，因此品牌需要加強引導消費者正確使用。



售價高達1,980美元的Galaxy Fold，原定於4月26日發售，惟三星電子已延遲發售時間，並將在未來數周宣布新的發售日期。



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