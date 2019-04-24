【瑞銀推介】鐵塔破頂　留意CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：5G概念繼續成為巿場追捧對象，5G概念龍頭股中國鐵塔季績後有買盤追入，股價於復活節假期前再破頂，突破2.2港元並創上巿後新高。



該股上周三(17日)公布今年首季季度業績，收入按年增長9.6%至近189億元人民幣，盈利增加近2.4倍至12.8億元人民幣。有大行預期，按這個盈利增長速度，該股的PE(巿盈率)由117倍回落至52-57倍。綜合多間大行的預測，估計該股今年的盈利介乎55億至60億元。



如投資者看好鐵塔，可留意認購證(28140)，行使價2.36元，2019年11月到期，有效槓桿約4.5倍。



如投資者看淡鐵塔，可留意中國鐵塔認沽證(17252)，行使價1.84元，2019年9月到期，有效槓桿約6倍。



其它5G概念相關股份：

中興通訊認購證(28456)，行使價28.88元，2019年11月到期，有效槓桿約3.7倍。



聯想集團認購證(28909)，行使價8元，2019年9月到期，有效槓桿約6.7倍。



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