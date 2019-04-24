港股格局：沈慶洪指三萬關樓上欠動力

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，大市周三(24日)高開後倒跌，現階段呈拉鋸局面，主因欠新消息帶動，以及外圍股市冇太大變化。他認為，港股近期跟內地股市走，現時滬綜指在3,200點水平上落，港股則在29,500點至30,300點上落，於三萬關樓上似乎欠缺上升動力。



至於中國移動(00941)首季盈利按年跌8.3%，中國聯通(00762)首季多賺22.3%。他指出，近期資金離開電訊板塊，若股價做好要視乎大市氣氛，料聯通靚績可望帶動股價挑戰10元，中移則睇實能否守穩75元。



市場繼續關注美國取消伊朗原油出口制裁豁免的消息，國際油價再創半年新高。他認為油價可望挑戰每桶70美元，但觀乎近期三桶油表現，似乎未跟油價走，惟中石油(00857)在5元有支持；中石化(00386)則守穩6元。



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