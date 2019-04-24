大刀闊斧！傳華為調撥2萬人手助攻消費者業務

內媒報道，繼華為將消費者業務作為今年的發展重點後，最新消息指，公司將改革業績表現不佳的營運商業務，包括將該業務員工轉職至消費者業務，涉及約2萬人。



華為在3月底公布2018年業績，全球銷售收入按年增長19.5%；淨利潤按年增逾25%；惟一直屬支柱業務的營運商業務收入按年跌1.3%，2017年增速亦只有2.5%，連續兩年現增長樽頸；同期消費者業務連續數年錄逾30%按年增幅，超越營運商業務成為公司第一大收入來源。



據悉，華為現在全球有逾18萬名員工，營運商業務員工佔逾10萬人，消費者業務員工逾2萬人。



公司創辦人任正非早前透露，消費者業務未來3年收入目標為1,000億美元、5年收入目標為1,500億美元；而去年有關業務收入為逾500億美元。



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