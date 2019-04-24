【即市分析】「股王」騰訊點解唔上唔落？

東方產經專欄作者帥哥：港股近期無主題下反來覆去，基本上無方向可言，咁不妨轉睇較具指標性的股王騰訊控股(00700)，看看有乜啟示。



消息方面，股王近期都幾多動作，繼早前指有意代理日本任天堂Nintendo Switch主機，成為集團加強與任天堂合作之重要里程碑後，近期又有外媒報道指，騰訊入股阿根廷移動支付應用程式Uala，加入了高盛和億萬富翁索羅斯及科恩的行列。



當然，上述舉動都只不過再一次證明股王有意將業務多元化之餘，向國際化出發。但講到底，中央早前重新審批新遊戲，以及繼為旗下遊戲測試「兒童鎖模式」後，將在健康系統上作新嘗試，在未來一款新遊戲上啟動「16+」試點才是推動股價能否進一步再上的重點。



走勢上，該股近期都係跟隨大市反覆橫行，但於4月11日高見400元後，就始終未能再次挑戰此關口，可幸多條主要平均線皆向上，後市只要守穩20日線377元支持，反而有整固後再上機會，好友宜耐心等候消息作出突破。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

