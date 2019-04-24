【即市分析】中移績差　順勢開淡倉

東方產經專欄作家Handsome哥：一向被市場視為「藍燈籠」的中國移動(00941)年初升得唔錯，但去年派息及營業收入低於市場預期，股價亦由高位反覆回落，近日更跌穿俗稱牛熊分界線的250日線約75.6元，且首季業績亦未如預期，股價跌勢持續，即市低位曾見74.3元，由上月高位計已累跌15.2%，走勢跑輸大市。



中移首季錄得純利237億元人民幣，按年倒退8.3%，主要受收入下降、剛性支出持續增加影響；EBITDA增長4.4%，部分原因為受新租賃準則影響；EBITDA率由37.6%升至39.3%。



多間大行績後唱淡，摩根士丹利認為中移首季業績差過預期，並認為其未來派息有下行風險，維持對其「減持」投資評級及目標價70元。高盛亦指中移近九季以來首次錄季度虧損，將其目標價由85元下調至83元，維持對其「中性」評級。至於德銀及里昂則分別下調降其目標價至105元及87元。



該股上月底高見87.7元後見頂回落，並已先後失守多條移動平均線，MACD熊叉持續擴闊，除非短線可重返250日線75.7元水平並企穩其上，否則確認跌勢已成。看淡其後市走勢，可考慮短Put一轉，中移高盛沽(24348)，行使價71.95元，實際槓桿16倍，今年6月到期。

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