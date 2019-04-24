人民幣Hibor：隔夜息跌至2.05厘　CNH企6.72

2019年04月24日 12:02
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    (美聯社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.05厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.50至3.03厘，6及12個月拆息分別為3.21及3.50厘。

    24/4/2019
    隔夜 2.05650厘
    1星期 2.50783厘
    2星期 2.67017厘
    1個月 2.82183厘
    2個月 2.92417厘
    3個月 3.03817厘
    6個月 3.21083厘
    12個月 3.50483厘

    23/4/2019
    隔夜 2.37067厘
    1星期 2.65300厘
    2星期 2.68617厘
    1個月 2.85400厘
    2個月 2.94700厘
    3個月 3.11133厘
    6個月 3.22083厘
    12個月 3.50583厘

    離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7221至6.7299上落，最新報6.7299；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7161至6.7275，最新報6.7243。

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