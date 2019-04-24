人民幣Hibor：隔夜息跌至2.05厘 CNH企6.72
2019年04月24日 12:02
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(美聯社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.05厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.50至3.03厘，6及12個月拆息分別為3.21及3.50厘。
24/4/2019
隔夜 2.05650厘
1星期 2.50783厘
2星期 2.67017厘
1個月 2.82183厘
2個月 2.92417厘
3個月 3.03817厘
6個月 3.21083厘
12個月 3.50483厘
23/4/2019
隔夜 2.37067厘
1星期 2.65300厘
2星期 2.68617厘
1個月 2.85400厘
2個月 2.94700厘
3個月 3.11133厘
6個月 3.22083厘
12個月 3.50583厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7221至6.7299上落，最新報6.7299；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7161至6.7275，最新報6.7243。
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