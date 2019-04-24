人民幣Hibor：隔夜息跌至2.05厘　CNH企6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.05厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.50至3.03厘，6及12個月拆息分別為3.21及3.50厘。



24/4/2019

隔夜 2.05650厘

1星期 2.50783厘

2星期 2.67017厘

1個月 2.82183厘

2個月 2.92417厘

3個月 3.03817厘

6個月 3.21083厘

12個月 3.50483厘



23/4/2019

隔夜 2.37067厘

1星期 2.65300厘

2星期 2.68617厘

1個月 2.85400厘

2個月 2.94700厘

3個月 3.11133厘

6個月 3.22083厘

12個月 3.50583厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7221至6.7299上落，最新報6.7299；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7161至6.7275，最新報6.7243。



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