【午市重點睇】美匯高企97.6　金價滑至1269

●亞洲市美匯指數續高企97.6水平，圓匯報111.8；歐元兌美元跌至1.121；英鎊報1.293。港匯最新處7.841。在岸、離岸人民幣守6.72。金價下滑至1,269美元，布油企74.10美元，紐油企65.9美元。道指期貨向下。



●恒生指數半日跌253點或0.85%，報29,709點。鐵塔盤中創新高後回吐，吉利汽車跌5.4%。https://bit.ly/2PsrD41

-港股格局：沈慶洪指三萬關樓上欠動力。

-MI能源虧損擴至近12億人幣，今起復牌。

-復星旅遊文化首季主營業務營業額按年增11%。



●【即市分析】

-內房股腳軟，買貨時機？https://bit.ly/2UDchdT

-萬洲10元關阻力不輕。https://bit.ly/2ITtJJd

-港股生存之道得一句…https://bit.ly/2W2KmWz

-【大戶動向】吉利汽車遭管理層減持。https://bit.ly/2Pu1bY2



●A股快報：3大指數半日收市全線跌，滬綜指挫近1%。https://bit.ly/2W1hf5O



●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/2ITYbCP



●離岸人民幣隔夜HIBOR報2.05650厘，下降31點子，創月內最大降幅。



●人行推2,674億元人民幣定向中期借貸便利(TMLF)操作，為設該工具以來第2次實施。央行今日未進行逆回購操作，有1,600億元人民幣逆回購到期。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜拆息升至1.91厘；1個月期拆息升至2.01厘。



●中美下周再啟新一輪貿易談判，人民幣中間價下調123點子，報6.7205。



●日出康城第11期截標：暫錄4份標書，華懋、建灝地產均獨資競投。



●人民銀行行長易綱與國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德會面，討論全球經濟金融形勢、中國與該組織合作等議題。



●澳洲第1季度消費物價指數(CPI)按年升1.3%，預期升1.5%，前值升1.8%。

-加拿大皇家銀行將澳洲央行減息預期提前至5月和8月，原預計為8月和11月。



●日本央行在例行買債操作維持各期限買入規模不變。



●兇險重重！對沖基金此前瘋狂買漲原油，價差暗示嚴重供需失衡。https://bit.ly/2Ppp2YR



●三星回收測試版Galaxy Fold，調查摺屏缺陷。



●傳華為調撥2萬人手到消費者業務。https://bit.ly/2IRz0Rt



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