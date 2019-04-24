樓價UPDATES：瓏門兩周連環錄大單位成交

屯門區大單位供應不多，盤源搶手。瓏門本月至今共錄5宗交投，其中兩周內連環錄3宗三房大單位成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島3座中層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，以798萬港元售出，實用呎價18,303元。



●柴灣杏花邨50座中層04室，實用面積547方呎，兩房間隔，以890萬元易手，實用呎價16,271元。



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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座高層D室，實用面積510方呎，兩房間隔，成交價900萬元，實用呎價17,647元。



●九龍灣德福花園A座中高層15室，實用面積538方呎，兩房間隔，成交價780萬元，實用呎價14,498元。



●將軍澳維景灣畔17座中層C室，實用面積663方呎，三房間隔，原開價1,250萬元，現以1,210萬元沽出，實用呎價18,250元。



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新界區

●青衣美景花園9座高層C室，實用面積328方呎，兩房間隔，原叫價520萬元放售，經議價後微減1萬元或不足1%，最終以519萬元成功沽出，實用呎價15,823元。



●屯門瓏門2座中層H室三房戶，實用面積723方呎，以1,278萬元成交，實用呎價17,676元。同屋苑6座低層D室三房戶，實用面積663方呎，以1,028萬元成交，實用呎價15,505元。另5座高層J室三房單位，實用面積646方呎，零議價以1,130萬元售出，實用呎價17,492元。



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