調查：綜合營商指數升至3年來最高

香港生產力促進局公布今年第2季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，季內綜合營商指數按季回升5.6，至46，升幅為過去3年來最高。



生產力促進局首席創新總監張梓昌指，中小企營商信心正逐步回穩，惟面對環球經濟不明朗因素，中小企宜積極加強數碼化，並拓展外地業務，例如東盟及內地市場。



行業方面，三大行業指數包括製造業、進出口貿易及批發業、零售業指數均按季上升。惟其中零售業指數報38.7，仍低於40水平，報告指行業對未來的營商前景仍存有陰霾。



不過渣打銀行(香港)大中華高級經濟師劉健恆認為，香港勞動市場仍然緊張、加上資產價格回升帶來正面財富效應，相信零售業指數表現在未來2至3季，追落後的可能性大。



香港首兩個月的出口數據表現偏軟，劉認為去年於中美貿易緊張局勢影響下，企業提前出貨及減少訂單，故今年初的出貨量有所下跌。他相信，3至4月出口表現會慢慢觸底，下半年有機會出現增長趨勢。但若出口表現要全面復甦，則須視乎中美可否達成協議。



他認為，今年香港的整體經濟表現格局將為「先弱後強」，年底表現可望顯著回穩，預計全年GDP增長2.2%。



至於內地首季經濟表現勝預期，劉對全年表現亦感到樂觀。指內地積極利用貨幣及財政刺激政策，經濟及貸款數據已有好轉。他預計，內地雖無急切降準需要，不過今明兩季仍然存在降準的可能性，料內地全年GDP增長6.4%。



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