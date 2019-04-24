港股格局：林家亨話個股可睇住20天線炒上落

美股升勢未能帶動港股，恒指曾一度失守29,700點大關，國農證券董事總經理林家亨表示，港股短期走勢會較波動，料恒指會稍為跌至29,600點後，在20天線附近爭持一段時間，待企穩後，下一個升浪才會出現，建議投資者應高沽低撈，在低位入市後，要在高位捨得放手。



何謂低位？他稱，在現時炒股不炒市的市況下，要在低位撈貨並非要睇實恒指，而是以個別股份計算，若該股股價已跌穿20天線，即可入市，每次以這個策略炒股，「未升返20天線嘅話咪揸耐啲囉」，來來回回獲利應不俗。



他認為，近日股市難玩，港股極為波動，導致他個人炒股利潤明顯下跌，每次僅賺3至4萬元即離場，自己不太滿意成績，要重回每轉賺10多萬元才感滿意。他續稱，部分內房股已跌穿20天線，個人已買入多隻內房股，包括中國海外(00688)及華潤置地(01109)。



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