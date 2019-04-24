【瑞通推介】即市資金買中移牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：受美企業績亮麗帶動，道指隔晚收報26,656點，升145點或0.55%。



恒指周二(23日)平收於三萬關之下，全日波幅300點。周三(24日)早段於三萬關爭持。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾550萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,600萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。



中國移動今年首季營運收入1,850億元人民幣，按年下降0.3%；盈利237億元人民幣，按年下跌8.3%；EBITDA則為727億元人民幣，按年增長4.4%。該股近期走勢疲弱，股價沿着10天線向下尋底，周二曾低見74.8元，較3月下旬高位累計調整逾14%，月內亦累跌6.5%，14日RSI徘徊在30以下的超賣水平。周三早段股份在績後跌逾1%，於75元之下整固，暫連跌4日，並再創近期低位。年內低位72.9元料有不俗支持，並留意超賣後出現反彈的機會。周二有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有21萬元淨流入，周三早段即市有資金買入其牛證，料博其股價短線反彈。



財庫局局長劉怡翔出訪上海時表示，香港交易所和中證監已有共識，「同股不同權」股份將於今年7月時納入滬港通、深港通投資範圍內。另外，小米集團在北京舉行發布會，發布了壁畫電視、空調等三款新產品。該股周二在成交配合下抽升逾4%，以近全日高位12.2元收市，創1個月高。股份周三早段走勢續強，曾重上12.4元水平，升幅逾1%。近2,200萬元於周二淨流入其好倉，為最多資金淨流入其好倉的相關資產；淡倉同日亦有44萬元淨流入。



中央政治局重申「房住不炒」、「因城施策」等方針，令市場憂慮內房行業調控收緊，拖累板塊受壓。融創中國周二曾急挫逾7%至38.55元，其後跌幅收窄至不足4%，重上40元收市。股份周二獲2.5億元北水買入，周三早段股價反彈，一度回升逾3%至41.5元水平，其後升勢回順至約1%。輪證資金流方面，昨有逾1100萬元淨流出融創好倉，淡倉同日則錄逾100萬元淨流入。



長和近期走勢轉弱，連跌8個交易日，累計跌幅4.4%，接連跌穿10天、20天、50天和250天線。該股股價周三早段靠穩，挨近83元，向上阻力留意20天線約84元，下方支持參考1個月低位81.2元。周二有逾30萬元淨流入其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

小米輕微價外、短期購證(23041)，行使價13.88元，2019年7月到期，實際槓桿8.4倍。輕微價外、中年期購證(17688)，行使價13.68元，2019年10月到期，實際槓桿4.5倍。



融創中國輕微價外、中年期購證(14812)，行使價43.8元，2019年11月到期，實際槓桿4倍。



碧桂園輕微價外、中短期購證(25982)，行使價13.14元，2019年10月到期，實際槓桿5倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15697)，行使價61元，2019年10月到期，實際槓桿5.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(69651)，收回價29,300點，槓桿比率46.1倍。N類熊證(68193)，收回價30,500點，槓桿比率40倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率15.4倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率22.4倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率16.7倍。熊證(69707)，收回價82.9元，槓桿比率6.4倍。



長和牛證(58809)，收回價77.8元，槓桿比率14.3倍。熊證(58822)，收回價86.8元，槓桿比率9.3倍。



吉利汽車牛證(65785)，收回價16.5元，槓桿比率11.7倍。熊證(64134)，收回價19.2元，槓桿比率6.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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