美聯工商舖：商廈價格料呈V形反彈

美聯工商舖(00459)營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，根據該行資料研究部數據顯示，今年首季指標甲級商廈價格累跌1.9%，其中金鐘區期間平均成交呎價約35,825港元，按季大跌7.7%，為跌幅最大地區。而上環及中環的平均呎價分別為32,154及44,947元，分別跌2.1%及1.4%。而乙廈價格按季亦跌1.4%。



不過他認為，今年商廈市場出現多項利好因素，包括中美貿易戰有緩和迹象，加上股市出現反彈，以及內地減稅降費大力提振經濟等。預期商廈後市將可望重拾升軌，並呈現V形反彈，料全年甲、乙廈價格可望上升約5%至10%。其中，核心區以金鐘的前景較值得投資者留意，非核心區則以葵涌及荃灣區看俏。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/