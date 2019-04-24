【高盛推介】留意熱門條款騰訊購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(23日)假期後復市升約0.4%。周三(24日)早段最高見397.8港元後一度倒跌。



廣東省文化和旅遊廳公布騰訊代理日本任天堂Nintendo Switch主機，有券商預期騰訊未來有機會在其雲遊戲平台上經營任天堂IP，及尋求代理任天堂IP，將其遊戲變成手遊。該行給予公司「買入」投資評級，目標價453元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期騰訊認購證持續日買日賣的情況，當中上周四(18日)錄得約2,340萬元資金流入，而周二則錄得約640萬元資金流出。



觀察近期騰訊認購證的資金流向，可見市場關注行使價在426元附近，9月份到期的產品。投資者如看好該股，可留意當中的購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿8.4倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約2%，年期約4個月的購證(25364)，行使價400.6元，2019年8月23日到期，實際槓桿8.5倍，貼價兼高槓桿。



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