7項目預售審批被叫停　碧桂園：徹底調查隱患

安徽省六安市住建局公布，碧桂園(02007)「碧桂園．置地中央公園」項目自今年1月起接獲多宗業主投訴，經調查後證實存在質量安全問題，周二(24日)起全面停工，要求該項目整改，並同時停止辦理當地7個碧桂園項目的預售許可、網簽備案和資金撥付等審批。



該局表示，已成立「六安碧桂園·置地中央公園」項目品質安全問題整改工作領導小組，派專班人員進駐該專案，全面接受業主投訴、督促專案整改，並視該專案整改落實情況，進一步採取相應的監管措施。



碧桂園回應《東網》查詢時表示，該項目目前處於施工過程中，尚未交付，公司將按照政府要求，徹底調查項目存在的相關問題和隱患，嚴格按照相關規範和品質安全標準進行整改，確保達標，並表示歡迎有關部門和業主監督。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

