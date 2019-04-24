樓價UPDATES：天富苑鬆綁盤減價即沽　售385萬

資助房屋樓價升勢跑贏大市，天水圍居屋天富苑高層辣招鬆綁盤，減價後以未補價第二市場價385萬元售出，樓價三年升值79%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角半山海景台高層A室，實用面積920方呎，兩房連套房間隔，享全海景，以2,645萬元將單位連雙車位易手，實用呎價28,750元，創物業成交價及呎價新高。



●天后維景花園A座中層7室，實用面積449方呎，兩房間隔，新買家見市場放盤不多，即使無樓睇下亦願意入市，連租約以708萬元購入單位，實用呎價15,768元。



●跑馬地樂陶苑D座低層12室，套三房連儲物室間隔，於日前獲租客以58,000元承租，實用面積1,103方呎，折合呎租約53元。



●大潭陽明山莊7座高層47室，實用面積約1,441方呎，三房兩套連工人套間隔，於日前獲租客以83,000元承租，實用呎租約58元，屋苑本月至今暫錄得約10宗租賃成交，現時有約22個租盤，入場月租由49,000元起。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒本月暫錄3宗成交，包括5座高層H室，實用面積602方呎，採套三房設計，開價1,220萬元，議價後以1,200萬元成交，實用呎價19,934元。



●長沙灣泓景臺2座高層B室，三房連一套間隔，以1,335萬元成交，實用面積682方呎計，折合呎價約19,575元，屋苑本月暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約18,562元。



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新界區



●天水圍居屋天富苑K座高層4室，實用面積506方呎，未補價第二市場叫價420萬元放售，最終以385萬元沽出，實用呎價7,609元，原業主於2016年3月以215萬元居二市場價購入，三年限售期結束隨即沽出單位，帳面獲利170萬元。



●荃灣愉景新城1座高層C室，實用面積473方呎，兩房間隔，享內園景，叫價800萬元，最終獲區內分支家庭客769.8萬元購入，實用呎價16,275元。



●荃灣荃德花園B座低層A室，實用面積306方呎，兩房間隔，叫價460萬元，最後零議價沽出，實用呎價15,033元。



●青衣居屋青華苑本月6宗成交，其中B座低層2室兩房戶，實用面積438方呎，已補價自由市場叫價580萬元，最近下調至550萬元，最終進一步減至533萬元成交，實用呎價12,169元。



●馬鞍山居屋錦禧苑A座中層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，4月初起開始放售，已補價自由市場開價708萬元，經議價後減價28萬元或約4%，最終以680萬元易手，實用呎價約12,274元。



●馬鞍山銀湖．天峰3座高層F室兩房單位，實用面積552方呎，議價後以880萬元易手，實用呎價15,942元。



●沙田濱景花園4座中層G室，實用面積543方呎，三房間隔，議價後以838萬元易手，實用呎價15,433元，新買家為用家。



●沙田溱岸8號3座高層E單位，實用面積509方呎，兩房間隔，以1,058萬元易手，實用呎價20,786元。



●粉嶺帝庭軒1座高層B室，兩房間隔，月租開價約14,500元，議價後以14,000元獲承租，實用面積468方呎計，折合呎租29.9元。

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