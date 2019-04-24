【即市分析】恒指輪證街貨對後市有啟示…

東方產經專欄作者HS哥：恒指近日反覆上落，但毫無方向性可言，而資金部署亦隨之改變。資料顯示，恒指熊證街貨重貨區為30,300至30,399點，街貨5.21億份，相對期指約977張(增加179張)，而下方最多新增區30,100至30,199點則共有2.1億份街貨，相對期指約398張。



至於恒指牛證街貨重貨區為29,500至29,599點，街貨6.34億份，相對期指約1,248張(增加約33張)，而上方街貨區29,600至29,699點亦有街貨約5.9億份(相對期指約1,157張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約69：31。



現階段好淡雙方都未敢大舉進攻，加上無論港股係升定跌，恒指仍然未走出短期橫行區29,660至30,280點區間，加上每次升/跌到重貨區附近資金都呈「行人止步」狀態，顯示好淡都未具絕對勝算，短線仍以炒上落市為主。

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