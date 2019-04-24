致豐工業電子料歐洲業務佔比會持續增長

工業電子元件及產品製造商致豐工業電子(01710)主席兼執行董事黎耀華在傳媒午宴上表示，受中美貿易摩擦影響，去年在接美國客生意時有輕微影響，同時影響盈利最少一成，期望中美雙方能盡快達成協議，相信今年下半年情況或有改善。



不過他強調，公司去年銷售額增長約12%，歐洲業務有所上升。雖然歐洲經濟或有下行壓力，但相信對公司沒有影響，反而認為歐洲業務在今年的比例將會繼續增長。



原材料價格方面，集團財務總監兼公司秘書溫美華表示，隨中美貿易關係緩和，原材料供求趨向穩定，價格會有所回落，但認為回落幅度不大，公司會在生產及接單上多下功夫，預料毛利率可回到合理水平。



被問及公司早前出售股權，是否為賣盤進行部署。黎強調，公司沒有買盤計劃，目前亦未有任何股權變動。進行股權轉讓，邀請Georges René Gener加入公司，但同時不影響其他股東持股比例。



他補充，Georges René Gener在電子行業有超過35年經驗，亦曾在多間歐洲企業出任高管職位，相信在他的帶領下，歐洲市場的整體業務有更好的發展。



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