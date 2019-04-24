無打卡系統員工都準時返工！呢間公司靠咩？

早前「996」(即朝九晚九工作六天)工作制掀起城中熱話。工業電子元件及產品製造商致豐工業電子(01710)主席兼執行董事黎耀華在傳媒午宴上話，有得準時收梗係要準時收啦，好辛苦㗎嘛！員工幫公司搵錢，係公司重要資產，正確啲唔可以用「員工」嚟形容，應該係拍擋或同事，大家齊齊拍住上！



佢自爆，公司奉行「以人為本」方程式，相信只要對同事好，同事都會努力工作。過分要求，只會適得其反。依加公司已經無哂打卡系統，同事們都會準時返工，根本無需要呢啲系統，互相尊重先係皇道！



黎又提到，有間藍籌公司毛利率連續9年錄得增長，成為佢嘅「偶像」。點解忽然有感而發，原來舊年廣東省上調最低工資，導致公司人工成本上漲；原材料因供應短缺而上升，其中電源電阻等電子零件，價格有雙位數增幅。加上2018年初人民幣升值，影響公司舊年毛利率按年下跌5.2個百分點，至24.7%。不過佢認為今年公司毛利率可回復到合理水平。



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