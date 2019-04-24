AOffice 46拆售5樓全層共22個物業　入場費149萬

內地房企奧園國際投資集團副總裁及香港開發總經理黃偉良表示，旗下葵涌國瑞路57至59號活化寫字樓AOffice 46奧創中心，投資額高達12億港元，新近推出拆售5樓全層共22個辦公室及會議室，面積約192至667方呎，入場費約149萬元。



至於項目同步推出10樓及11樓全層特色相連樓層，面積分別約6,568及5,082方呎，意向呎價約1.4萬元，買家可連大廈命名權及高層地下4個私家車位一併購入，並可享有優先權認購平台入則廣告位。而項目位於1樓及2樓的商舖樓層，面積分別約9,086及11,421方呎，稍後將推出市場發售。



中原(工商舖)董事總經理潘志明稱，即日起至5月5日，透過該行購入上述項目300萬元或以上單位的首10位買家，可獲贈新型智能電話一部。



對於集團發展方向，黃偉良表示，集團會在香港長線發展，會繼續透過併購、競投政府官地等方法增加住宅及商業土地儲備。他認為，雖然香港樓市有波動，但同時亦迅速回復。



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