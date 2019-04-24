【市後重點睇】美匯企97.6　金價偏軟

美匯指數續高企97.6水平，圓匯守111.8；歐元兌美元企1.121；英鎊報1.293。港匯徘徊7.842。離岸人民幣守6.72。金價跌至1,268美元，布油企74.1美元，紐油回至65.8美元水平。道指期貨跌29點。



●市後關注點

-22:00 加拿大央行公布議息結果

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布原油庫存周報



●恒生指數全日跌157點或0.53%，報29,805點，連跌4日，為今年最長跌浪。https://bit.ly/2PsrD41

-吉利汽車挫近6%。公司回應東網稱，有關管理層減持主要是因為到期行使購股權，並非趁高位套現。



●A股快報：滬綜指險守3200關，5G概念股強勢。https://bit.ly/2W1hf5O



●亞洲股市：日股收跌59點，電力股急挫。https://bit.ly/2ITYbCP



●歐股三大指數個別發展，英國富時100指數跌0.2%，報7,507點；德國DAX指數升0.1%，報12,249點；法國CAC指數跌0.2%，報5,579點。



●【即市分析】

-安踏體育強勢未完。http://bit.ly/2vgkcDZ

-恒指輪證街貨對後市有啟示... http://bit.ly/2Dttsce



●【大師午間教路】港股正聚頂，美股也不妙。http://bit.ly/2Gy4U2p



●【名家貼士】譚智樂：萬州國際候低再入。http://bit.ly/2XGmatc



●【股匯攻略】暑假去旅遊，澳元買得過未？http://bit.ly/2KW2Vup



●7項目預售審批被叫停！碧桂園：徹底調查隱患。http://bit.ly/2VkbrY9



●騰訊等領投醫療平台企鵝杏仁2.5億美元融資。



●中小企調查：綜合營商指數升至3年來最高。http://bit.ly/2VYbJkt



●美聯工商舖：商廈價格料呈V形反彈。



●日出康城第11期截標，收11份標書。



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