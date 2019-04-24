個個諗冧市？美股創新高　市場反而苦口苦面...

外國傳媒報道，儘管美股標指及納指在周二(4月23日)創下收市新高，但市場的表情卻是呆若木雞，毫無興奮。



報道指出，若你認為華爾街正在慶祝的話，可以打電話到交易大堂，保證你絕對不會聽到任何開香檳的聲音。有交易員更透露，「不只是今天(周二)，市場氣氛已死氣沉沉了好幾個星期...完全沒有快感可言。」



事實上，標指擁有500隻成分股，但只有13隻創下新高，明顯僅由一小部分「超級大股」推升股市。因此，交易員認為，若要令人相信升浪，就需要更大範圍的升市。



再者，目前根本沒有人爭相買股，自3月底以來，成交量一直很低，意味大部分人都謹慎。不過，俗稱「恐慌指數」的VIX指數仍處於年內最低水平，又似乎沒有人特別擔心股市可能突然下跌。



簡而言之，目前美股既不亢奮、也不擔憂，可謂是「殭屍式」破頂。

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