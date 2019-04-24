平價外遊又嚟喇！韓圜近兩年最殘　泰銖年內低位

復活節過了，正在籌劃暑假「出門」鬆一鬆？那麼，就是留意目前港人旅遊熱門地點之一的泰國及南韓貨幣正處於弱勢，或許可開始分階段暢錢，務求玩得更抵、更盡興！



外國傳媒報道，南韓將於香港時間周四(4月25日)早上7時公布首季經濟增長數據，市場擔心可能令人失望，加上美元強勢，拖累今年表現最差的亞洲區貨幣韓圜一挫再挫，最新已跌至2017年7月以來最殘，兌每美元低見1,150.8韓圜，即港元兌韓圜高見146.76水平。



更糟糕的是，從「圖表派」分析來看，美元兌韓圜升穿了去年10月以來的阻力位，意味着韓圜短期內很難轉強。報道又引述一位不願透露名字的交易員表示，外國銀行對美元一些淡倉進行平倉，也可能令韓圜受壓。



事實上，韓圜今年以來已累挫近3%，為亞洲區表現最差的貨幣，經濟學家預計，該國首季經濟增長恐由去年第4季的1%放緩至僅0.3%。一旦如此，該國更需要將韓圜貶值救市，令港人遊韓成本降低。



值得一提的是，南韓官方公布最新數據顯示，今年首季有303萬名外國遊客到訪首爾，人數創歷史新高，主因是中韓關係改善令中國散客激增。另外，2018年外籍旅客平均停留5.44天，高於2017年的5天；平均花費由195.6萬韓圜，增至196.2萬韓圜(約1.3萬港元)。



【泰銖也便宜】

韓圜為今年以來表現最差的亞洲區貨幣，相反，泰銖則為表現最強，但近日也有轉弱之勢！外國傳媒報道，由於泰國大選後政治出現僵局，加上美元強勢及外資將泰股股息資金匯出，讓原本強勢的泰銖近期失去上升動力，並跌至今年初低位。



美元兌泰銖周三(4月24日)升穿了32的重要心理關口，見32.049，為1月10日以來最高，即港元兌泰銖高見4.0873水平。從「圖表派」分析來看，與韓圜一樣，泰銖短期難以明顯轉強。



泰國今年3月舉行大選，原本預期5月9日公布結果，但被踢爆總投票率離奇暴增，引發選舉不公平的爭議，有民眾要求法院就是否取消選舉結果進行審查，政局不穩令泰銖轉弱。與此同時，有泰國央行官員表示，上半年經濟增​長率或低於3.2%，出口增長亦恐低於3%，亦拖累泰銖短期轉強的動力，因官員更樂意看到貨幣轉弱支撐經濟。



換言之，港人若計劃暑假外遊鬆一鬆，可考慮較短線的南韓或泰國，同時可分階段暢錢，更能享受廉價旅程。

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