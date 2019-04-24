金管證監通函：關注中資金融機構以投資掩飾保證金融資安排

香港金融管理局與證監會最近對一個內地銀行集團所屬的一家銀行及由該集團的一家附屬公司所擁有的持牌法團進行了經協調的現場檢查。



監管機構發現，該集團的附屬公司從集團所屬的銀行取得一筆信用借貸作一般業務及營運資金用途。該附屬公司其後向一家由持牌資產管理公司成立的私募基金作出大額投資。該基金的唯一目的是向由一家上市公司的大股東所擁有的一家特定目的公司提供一筆貸款(貸款A)，而這筆貸款的抵押品主要為該上市公司的股份。



貸款A被用作償還部分該名大股東擁有的另一家特定目的公司所欠的貸款，而該筆貸款是為新興市場的項目進行融資。貸款A備有追繳保證金的安排；根據有關安排，當貸款與抵押品比率超過某個議定水平，借款人須提供額外的現金或證券抵押品。



證監會認為，該集團設立的有關安排，表面上雖然為其附屬公司於私募基金的投資，但實質上是一項以該銀行提供的資金作支援的保證金融資貸款。



監管機構指出，這次協調檢查有助說明其他在港的內地金融機構可能也有透過複雜架構，進行複雜且欠缺透明度的融資安排，以致可能隱藏交易所帶來的金融風險，從而難以為相關交易進行審慎的風險評估。



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