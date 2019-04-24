【fb直播】恒指繼續悶落去？

市場消息欠奉，港股周三(24日)繼續悶，3萬點企唔穩，29,600點又跌唔穿。下星期期指結算前，睇怕恒指都係區間上落無突破？



人行澄清定向降準傳言不實，為近一個月第二次闢謠，內銀內險向下。



吉利汽車(00175)疑被管理層減持，股價急跌為表現最差藍籌！不過中央扶持汽車行業方向不變，調整反為吸納機會？



中國移動(00941)、中國聯通(00762)季績出爐後，齊齊捱沽！中國電信(00728)下周公布季績亦難有憧憬？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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