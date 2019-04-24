大摩奇準分析員「跪低」：我錯了！股市是結構性牛市

近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson由3月中旬開始看淡股市，並警告散戶要離場，惟周二(4月23日)再創新高，他怎解釋呢？他沒有「死雞撐飯蓋」，坦白認錯，並轉軚看好股市...



外國傳媒報道，周二美股近乎確認會創收市新高之際，他接受訪問時指出，2019年至今的股市走勢讓他感到困惑，並改口︰「以目前情況來看，由於股市破位，未來數周將看到標指升上3,000點水平(這是他之前的最樂觀預測)。現時市場告訴我，我錯了！因為升市闊度正在改善。」



他指出，目前來看，美股似是「結構性牛市」多於「滾動型熊市」。



(註：他對「滾動型熊市」的定義是股市會累跌兩成，而且不能在12個月內完全收復跌市失地，可理解為「陰乾式下跌」或「慢熊」，即不是直插式大跌。)



就在美股創新高前，他仍然覺得市場炒錯業績，並預期美國企業盈利將會陷入衰退(即連續兩季負增長)。不過，隨着美股創新高，他也不得不轉軚認錯。



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」。自2017年至今年初都準備預測了股市走勢，惟3月至今的升浪也讓他「投降」了。

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