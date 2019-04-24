信陽毛尖：未來主攻大健康產業　冀藉併購發展茶飲業務

前稱「中國天化工」的信陽毛尖(00362)早前公布大股東換人。被問及是次溢價買入股份，並注入新業務，是否買殻成功。現時大股東沙濤在記者會上表示，不評論買殻是否成功，但作為投資者而言，認為是次投資過程成功。



他又指，中國化工行業低迷，原有業務表現並不理想，故原有大股東陳遠東把股份賣予沙氏，冀公司有新業務發展。



他續指，現未有處理化工業務資產的計劃，但公司未來一定是以大健康產業為主，預料今年下半年將透過併購發展茶飲業務，並期望今年內可以在港開設一間零售體驗店。



該公司早前公布，陳遠東以每股0.915元，向第二大股東沙濤出售1.46億股，佔該公司已發行股本約10.97%。現時沙濤增持至約27.51%，成為該公司單一最大股東。

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