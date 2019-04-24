【地產專題】長沙灣放盤銳減　美居中心三個月貴1成

樓價反彈力強勁，部分市區上車屋苑更被搶至「價高盤缺」。主力提供兩房單位的長沙灣美居中心，目前只餘下3個放盤，數量在短短三個月內急減75%，入場費亦顯著飆升超過一成至約480萬元。



香港置業方文偉指出，上述入場單位為屋苑1座中層C室，實用面積299方呎，屬兩房間隔，以放售價計算，呎價16,054元。上址亦是屋苑目前唯一交吉放盤，以叫價計算，最多可承做八成樓按，以現時普遍供樓息率約2.375厘，還款期25年計算，每月供款約16,986元。



今年一月下旬，該屋苑仍有約12個買賣放盤，面對盤源萎縮，導致交投量偏淡。他表示，該盤本月暫只錄1宗成交，為1座極低層A室，實用面積280方呎，成交價480萬元，呎價17,143元。而年初時該屋苑兩房做價約430萬至440萬元，反映價格已明顯回升。



至於同屬區內上車物業的美寧中心，現時更僅剩2個放盤，均屬不能承做高樓按的連租約單位。當中叫價最低為A座極低層4室，以485萬元放售，以實用面積264方呎計算，呎價18,371元。該項目本月暫未聞買賣個案，對上一宗於三月錄得，單位是C座高層1室，成交價419萬元，呎價15,443元。



展望未來市況，方氏認為，上述2個屋苑盤源相當短缺，業主叫價料會再趨進取，估計至五月份，叫價500萬元以下放盤勢將絕迹。

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