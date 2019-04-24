【北水追蹤】沽吉汽建行　繼續買萬洲

港股今日(周三)在30,000點關得而復失，恒指收報29,805點，跌157點，主板成交985億元。港股通成交額約95億元，按日減少57億元，佔主板成交額回落至9.7%，南下資金錄得淨流入6.4億元人民幣。



吉利汽車(00175)遭高管大手減持，股價受壓，見到北水亦加入沽貨行列，該股之港股通錄得淨流出約4.1億元。此外，建設銀行(00939)、騰訊控股(00700)及中國太平(00966)分別錄得淨流出約2.38億元、5,131萬元及2,491萬元。



北水繼續追捧萬洲國際(00288)，其港股通錄得淨流入2.01億元。此外，中國平安(02318)之港股通錄得淨流入2.87億元，另華能國電(00902)、環球醫療(02666)及宇華教育(06169)分別錄得淨流入約5,210萬元、4,083萬元及4,203萬元。



順帶一提，互聯互通南向交易將於4月29日(下周一)起關閉，至5月6日才復常。

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