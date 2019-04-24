全球經貿戰：傳中美或5月底在日本簽協議

外國傳媒報道，第10輪中美高級別貿易談判將於4月30日(周二)在北京舉行，有消息人士透露，雙方希望在5月底前達成協議，日本成為簽約峰會的可能地點之一。



消息指出，中美貿易談判已接近「最後一輪」，美國政府希望建立「確保落實協議機制」，一旦中方未守承諾，美方可以在不透過世界貿易組織(WTO)的情況下推出懲罰關稅；然而，中國認為，這種「單向機制」猶如侵犯主權。



就此，美國財長姆紐欽曾稱，「確保落實協義機制」將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果。換言之，美國也有機會面對懲罰關稅。

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