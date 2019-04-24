高位沽定買貨好？他們準確預測美股本周破頂　之後會...

美股標指及納指周二(4月23日)創下收市新高，之後會如何？或許可參考一早已預期本周會創新高的「準繩」分析員怎看，他們絕非事後孔明，故絕對有參考價值。現時一致的結論是：標指3,000點！換言之，股市再升空間有限，惟他們均預計不會大跌，或「牛皮」至今年底。



【摩通神級分析員】

「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日預言債息倒掛是股市爆升信號，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)早於3月底表示，美股短期內會再創新高，原因是投資者仍不相信今次升浪，槓桿低於平均水平。以目前槓桿水平來看，真的很難有冧市，標指目標依然是3,000點。



【美股奇準分析員】

由2009年至今一直是美股大好友、於2018年10月2日呼籲增持現金，12月17日預言股市正築底，料12月24日後迎來「聖誕升浪」，今年初繼續睇好，結果仍一一言中的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut上周表示，美股勢必再創新高，最快可能是下周(即本周)中期，原因是直至目前為止，企業盈利令人失望的數量較少，在分析員普遍悲觀下，預期接下來的業績將繼續好過預期，令大市有足夠上升動力。



由此可見，他又言中了！他的目標是標指升穿3,000點，又強調：「今次的結構性牛市可以長達15年，即大約最少持續5至6年，甚至7年。目前仍然沒有人相信。」



【「神準」大好友】

被稱為「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至去年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)於4月2日表示，股市已計入了80至90%利好因素，目前最強大的支持力是總統特朗普要在2020年競逐連任，需要強大的經濟及股市表現，他不想冧市。



他預期，道指及標指最有可能出現的情況是在再升5至6%，即分別高見27,500點及3,000點左右。



【歷史點睇？】

專門以史為鑑、2016年曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall上周表示，預計美股將在4月結束前創新高(目前又言中)，但警告股民要趁機「落車」，因預期「五窮」(sell in May and go away)會實現。



他指出，資料顯示，今年以來美股表現是二次大戰後第5佳，惟1至4月每月都升通常不能持續，反而預示5至10月是跌市或牛皮市，因往績平均僅升0.05%，當中一半機會是這6個月以「跌市」作結，即投資者會面臨負回報。若單計5月，往績就更惡劣，平均僅升0.01%。



因此，他建議投資者的策略是：4月最後一個星期沽貨，之後再看情況，預計10月後再現升浪，即11至12月是好月，並給予標指年底目標2,975點。

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