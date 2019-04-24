可口可樂搶市佔！可樂咖啡年底推出　股價有望再上？

可口可樂(Coca-Cola)周二(23日)公布首季業績勝預期，帶挈周二(23日)股價收升1.7%；該公司指出，今年底將推出新的飲料，有望帶挈股價更上一層樓？



外媒報道，可口可樂行政總裁James Quincey宣布，將在今年底於全球25個市場推出「可樂咖啡」(Coke Coffee)，飲料將咖啡與碳酸飲料結合，咖啡因較一般咖啡低，但高於普通可樂，適合午後需要提神時飲用。他續指，「可樂咖啡」為可口可樂由汽水公司轉型成飲料公司的其中一步，除此之外，公司另計劃今年在歐洲市場試點推出功能飲料。



即飲咖啡市場增長迅速，市場研究諮詢公司Mintel數據顯示，該類產品於2016至2017年中增速為31%；據調研公司Euromonitor預計，到2022年全球即飲咖啡市場增長規模達31億美元，增速超過樽裝水和軟飲料。由此可見，即飲咖啡的增長潛力龐大。



事實上，可口可樂早已有涉獵咖啡業務，去年8月布以51億美元收購咖啡連鎖品牌Costa，並表示將借助Costa的咖啡供應鏈、自動售貨和分銷渠道等，補充可口可樂現有咖啡業務發展。

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