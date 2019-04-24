港交所：同股不同權股份納入互聯互通細節已到後期階段

港府官員早前表示香港「同股不同權」(WVR)股票將於7月起獲納入「滬港通」及「深港通」。港交所(00388)行政總裁李小加稱，該所早前已公布WVR股份將在年中納入互聯互通，但強調「6月、7月都算年中」，目前並未有確實日期。



他續指，現時三大交易所都積極準備納入的細節，而有關細節已到後期階段，期望可盡快完成再向公眾公布。他又透露，正不斷豐富港交所的結構性及衍生產品內容，未來幾星期會考慮推出新產品。



內地上海科創板即將「開板」，李小加形容感到開心及期待。他指，資本市場不同的發展會令「大餅」愈做愈大，而香港與科創板有各自優勢，將會繼續按照自身的發展模式，吸引各類型的公司來港上市。他又說，期望今年可推出Ａ股期貨，但仍需待監管機構審批。



港交所去年實行上市改革，容許WVR及未有盈利的生物科技公司來港上市。主席史美倫稱，上市改革至今僅一年，時間並不長，相信要慢慢累積才可看到成績。事實上，一直有WVR及未有盈利生科企申請來港上市，惟部分在審批過程中未能達標，強調屬正常的運行周期，現時評論上市改革是否成功仍言之尚早。



李小加補充說，現時已有7間未有盈利生科企上市，令香港形成了新的投資生態，吸引更多生物科技的資金來港，直指對上市改革感滿意，相信WVR機制及生科企等均可為市場帶來大量新的流動性及生態，相信影響是長遠而非一年就可看到成效。

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