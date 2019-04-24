美日貿談很難傾！為何日本近乎看不到美國車？

外國傳媒報道，日本雖然是全球第3大汽車市場，但你很少會看到有美國車的蹤影，就算有，極其量都可能是美國品牌Jeep Wrangler(吉普車)。事實上，連美國車廠也放棄賣車到日本。不過，日本車卻充斥在美國大街小巷，這就是美國總統特朗普一直掛在口邊的「不公平」。究竟原因何在？



其實，原因不是日本政府實施「小動作」來阻止美國汽車進口，而是不少日本消費者都有着根深柢固的思維，就是美國車「不可靠」及「不具效率」，而美國車廠亦因成本問題，放棄為日本市場度身訂造其合適的車款。



資料顯示，大約40%在日本賣出的汽車是特製的「極小型車」，名叫「Kei Car」。所謂「Kei Car」，是日本車獨有的名字，排氣量不能超過660cc、車長不到3.4米、寬度不足1.48米，以及車高不得超過2米。由於日本城市擁擠，日本人都喜愛方便及具效率的小型車，以便穿過窄路。



數據顯示，儘管平治(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)，以及福士(Volkswagen)等歐洲大車廠，每年在日本賣車達過萬部，但相對日本本土車廠，可謂「小巫見大巫」，而美國車廠更不想嘗試，例如福特(Ford)在2017年已全面撤出日本；通用汽車(GM)在2018年僅在日本售出約700輛汽車，原因很簡單，因為他們明知鬥不過日本車廠，無謂浪費成本。



看到這裏，你應會明白，特朗普追求的貿易「公平」根本達不到，而日本亦會擔心若美國實施汽車關稅，會帶來經濟災難。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/