聯交所股權變動資料顯示，上海石油化工(00338)於4月18日獲摩根大通增持1,210萬股，最新持股數目2.12億股。



冠亞商業(00104)於4月17日獲林金鳳增持226萬股，最新持股數目約4.49億股。



勇利投資(01145)於4月18日獲Brilliant Epic Asia Ltd增持149萬股，最新持股數目8,876萬股。



國瑞置業(02329)於4月16日及18日獲Alltogether Land Company Ltd合共增持約1.46億股，最新持股數目38.37億股。



海螺水泥(00914)於4月18日獲摩根大通增持108萬股，最新持股數目約1.04億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月18日獲吳志堅增持17萬股，最新持股數目8,390萬股。



敏實集團(00425)於4月18日獲摩根大通增持240萬股，最新持股數目6,929萬股。



新灃集團(01223)於4月18日獲李華熙增持100萬股，最新持股數目約12.72億股。



金風科技(02208)於4月16日獲施羅德增持199萬股，最新持股數目9,296萬股。



中車時代電氣(03898)於4月16日獲富達增持27萬股，最新持股數目4,396萬股。



泛亞環保(00556)於4月17日獲China Silver Asset Management Ltd增持85萬股，最新持股數目7,620萬股。



浙江滬杭甬(00576)於4月18日獲摩根大通增持465萬股，最新持股數目約1.18億股。



現代傳播(00072)於4月23日獲周少敏增持27萬股，最新持股數目約2.9億股。



瑞斯康集團(01679)於4月23日獲Spitzer Fund VI L.P.增持6,075萬股，最新持股數目約1.57億股。



華能國際電力(00902)於4月23日獲裘國根增持1,680萬股，最新持股數目約7.17億股。



陽光紙業(2002)於4月15日獲慈曉雷增持92萬股，最新持股數目92萬股。



國際家居零售(01373)於4月23日獲魏麗霞增持93萬股，最新持股數目約3.46億股。



樂遊科技(01089)於4月2日及3日獲李陽合共增持51萬股，最新持股數目約289萬股。



百信國際(00574)於4月18日及23日獲陳燕飛合共增持62萬股，最新持股數目約7.56億股。



興達國際(01899)於4月17日及18日獲劉祥合共增持79萬股，最新持股數目約6.29億股。



齊合環保(00976)於4月18日獲陸海林增持10萬股，最新持股數目40萬股。



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中航國際(00161)於4月17日被長和(00001)減持58萬股，最新持股數目4,941萬股。



慧聰集團(02280)於4月17日被郭江減持28萬股，最新持股數目約1.67億股。



揚科集團(01460)於4月16日被Biz Cloud Ltd減持4,784萬股，最新持股數目約18.82億股。



金風科技(02208)於4月18日被摩根大通減持446萬股，最新持股數目3,503萬股。



特步國際(01368)於4月18日被摩根大通減持2,338萬股，最新持股數目1.22億股。



舜宇光學(02382)於4月18日被摩根大通減持201萬股，最新持股數目7,624萬股。



中國光大控股(00165)於4月23日被陳爽減持5萬股，最新持股數目降至0。



中國資源交通(00269)於4月23日被馮浚榜減持650萬股，最新持股數目約7.89億股。



創科實業(00669)於4月17日及18日被Pudwill Stephan Horst合共減持50萬股，最新持股數目約4,151萬股。



吉利汽車(00175)於4月17日被安聰慧減持547萬股，最新持股數目約10萬股。



吉利汽車於4月17日被桂生悅減持300萬股，最新持股數目約1,130萬股。



深圳國際(00152)於4月16日被劉軍減持12萬股，最新持股數目208萬股。

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