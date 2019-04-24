咁開心？呢位港交所女將1年加薪5成　每年袍金330萬

打工仔最開心梗係加人工喇，講到近期開心嘅「打工仔」，應該非港交所(00388)主席嘅史美倫莫屬，皆因佢舊年5月先上任，一年之後即獲加薪逾五成，每年袍金由219萬元加到330萬元。



史美倫話，無參與討論自己袍金上調幅度，但強調董事會有定期檢討董事袍金。今次增加主席及非執行董事嘅袍金，亦有聘請獨立顧問參考其他交易所嘅情況，發現港交所董事袍金水平遠遠落後，強調加薪後先追上同業嘅水平。



佢又話，唔係加咗袍金之後會增加工作量，而係因為多咗工作量先檢討袍金。舊年董事無論係開會次數或者工作時間都大增，仲要額外花時間參加不同嘅會議。



行政總裁李小加就話，港交所未來3年要做大事，而要做大事就需要大人物及世界級人馬，梗係要從薪酬上吸引能人，又話依家港交所董事仲未到世界級薪酬，但起碼要跟上世界級水平。



主席同非執董加薪呢項議案，今日(24日)係港交所股東會上獲小股東大比數通過，睇嚟股東都非常睇好史美倫呢位世界級能人啵。

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