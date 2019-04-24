蓮和醫療披露投資基金管理人失聯

蓮和醫療(00928)公布，董事會最近已從媒體知悉，深圳市威廉金融控的控股公司中科創金融控股集團的控股股東、董事會主席兼總經理張偉，已遭中國政府當局逮捕，現正接受調查。



於知悉上述消息後，公司已嘗試就基金狀況及基金管理人，是否有能力履行責任，以悉數贖回該投資所有尚未償還本金投資額，以及應計利息而聯絡基金管理人。然而，直至目前，公司仍未能聯絡基金管理人。公司亦知悉基金管理人的辦公室沒有運作。有關該投資的尚未償還本金金額連同應計利息約2,186.1萬港元。



公司於2017年5月4日公布，認購深圳市威廉金融控股管理的總金額為2,000萬港元的威廉金控併購35號基金。

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