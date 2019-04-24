新股專輯︰維亞生物科技周四起招股　入場費2227元

新藥發現技術平台維亞生物科技(01873)周四(25日)至下周二(30日)招股，每股招股價3.42元至4.41元發，一手500股，入場費2,227.22元，預計5月9日於主板首掛。中金公司為獨家保薦人。



是次行3.45億股，10%為公開發售，最多集資15.21億元。集資所得約30%用於擴大服務換股權(EFS)模式；約30%用於建立商業及研究能力；約10%用於購置實驗室設備及物料；約10%用於招聘、培訓及保留生物及化學藥物研發人員；約10%用於擴充CMO(合同製作組織)業務；約10%用於營運資金。



是次引入2名基礎投資者，包括國藥投資認購約1489.15億美元等值股份，深圳高特佳投資集團透過2間附屬公司，Gaotejia Investment及深圳高特佳分別認購1800萬美元及1200萬美元等值股份，設6個月禁售期。



主席、首席經濟學家執行官兼執行董事毛晨表示，公司計劃未來三年孵化超過100個企業，今年目標25間，其中四間已完成，而2020年及2021年將分別孵化35間及50間。



去年中國當局推行「4+7」帶量採購政策，執行董事兼首席財務官華風茂坦言，政策推出後，醫藥股股價下挫，故公司在去年底已通過上市聆訊，當時亦將上市時間表推遲。但認為有關政策會帶動藥企參與研發創新藥，長遠而言有利公司發展。

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