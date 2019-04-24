【新盤追擊】何文田瑧樺　投資自住兩皆宜？

何文田是傳統豪宅區，住宅供應向來以中、大型單位為主，如想在區內找上車新盤有咩選擇？何文田新盤瑧樺正部署開售，項目一共提供240伙，戶型由開放式至2房，實用面積介乎204至526平方呎。



瑧樺坐落窩打老道，最大賣點是優質校網，小學屬34校網，中學則是九龍城，名校林立。其次是交通便利，步行至港鐵油麻地站及旺角東站，均只是10分鐘，坐擁雙鐵路站優勢，樓下更有多條巴士路線，穿梭港九新界，另有專線小巴接駁九龍站，乘高鐵往返內地相當方便。



樓盤雖然位處市區，但不乏綠化環境，附近有多個休憩公園，而且配套成熟，樓下有多間民生商店，大型購物商場亦近在咫尺，步行10餘分鐘即達新世紀廣場。瑧樺自住投資價值有幾高？即去片！



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