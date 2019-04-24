波音及Caterpillar業績各異　道期升幅收窄

道指成分股之一的飛機製造商波音及全球最大建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)相繼公布業績，結果各異，拖累道貨期貨升幅由40點縮至目前僅升6點。



波音公布，首季收入229.2億美元，勉強符合市場預期的229.8億美元；每股盈利3.16美元，與市場預期一致。不過，受737 MAX事件影響，公司下調了2019年盈利預期指引，並暫停股份回購計劃。業績公布後，股價在美股開市前延長交易時段跌逾1%。



Caterpillar則公布了亮麗業績，首季收入134.7億美元，略好過市場預期134億美元；每股盈利2.94美元，亦好過預期2.85美元。該公司上調了2019年盈利預期指引，料全年每股盈利介乎12.06至13.06美元，主要受惠於減稅，高於之前預期的11.75至12.75美元。業績公布後，股價在美股開市前延長交易時段升約1%。



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