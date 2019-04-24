創富奇財︰80後港男揸英國樓收租　年袋15厘

80後港男Hubert Tam在職場打工7年，就自立門戶做「腦細」，不足一年就賺到六位數字，儲到人生第一桶金。除了事業得意外，他亦是海外物業的投資高手，2014年開始買入英國物業，至今手上持有接近10個英國物業，租金回報平均達15厘。



他修畢EMBA(高級管理人員工商管理碩士)後，隨即加入投行、基金公司工作。工作約四年後，就被挖角到獵頭公司，令他物色到不少專才，更可與不同的大型企業合作，從而建立屬於自己的客戶網絡。結果在職場工作了7年，他便決定自立門戶，開設自己的獵頭公司，專門為一些大公司尋找中高職位管理層人員。



他憶述，2009年時第一次開公司做生意，辦公室只有500方呎及4名員工。及後，接到外國銀行的請求，要求聘請人才，他指出：「這個是個頗為艱巨的任務，但最終以真誠打動受聘者。」由接到請求至完成入職，共花約4個月時間，他亦因此賺到六位數字，短短一年更將辦公室搬到位於中環的1,200方呎單位內，至今公司已營運接近十年。



●涉10物業 升值達四成

除了創業如魚得水，工作約兩年後亦極速上車。他稱：「當時第一份工的薪水約1.5萬元，為了買樓月儲1.2萬元，都幾辛苦！」當年樓價低水，他僅用24萬元首期便可上車。及後於2014年開始買入英國物業，成為收租佬。「當時有朋友是會計師，他告訴我英國物業低水，自己亦有投資當地物業。」於是他開始研究及了解當地物業市場，首次投資是2012年，他於香港透過中介公司買入倫敦樓花，現時已經建成三層高共1,500呎排屋，每層500方呎。



一年後他再次買入位於倫敦巿中心的樓花，現已建成800方呎大屋，另未計平台。兩個物業分別以約450萬港元買入，至今已經升值約四成。



「其實當時買貴咗，因為隔山買牛，當中手續費可能近15至20%。」因此，他在2016年報讀相關課程，發現當地物業不但可以整個出租，更可以善用空間，將物業分間成合法套房出租。除了上堂，他亦親身到當地實地考察，更於英國北部買入第三個物業，成功分房出租。在2017年時，他又留意到內地重慶市是「一帶一路」的起點城市，可直達俄羅斯，料當地樓市有升值潛力，故在當地買入4個一房單位。



●分間套房 出租予專才

短短三年，他成功打造「收租小王國」，至今手上持有近10個英國物業及4個重慶物業。而位於英國北部的物業，每個由100萬至200萬港元不等，每個物業皆向銀行敍做最高七成半按揭，並且改建成為套房，扣除供款及雜費，回報為12厘。



「事實上，英國北部是較為貧窮落後的地方，目前樓價仍然低水，隨着年輕人大學畢業投身社會，住屋需求有增無減。」因此在英國北部買入物業，並出租予年輕專才，可享有穩定的租金收入；而在倫敦買入物業則以是謀求樓價升值為主。近年他更與志同道合的好友開設HK Landlord Academy，不時帶團到當地睇樓、了解做套房的不二法門。



隔山買牛並非易事，他提醒年輕人一定要到當地實地考察。此外，當地物業動輒都過百年樓齡，因此買入物業前最好帶同測量師檢查樓宇結構。另外，又應尋找估值師，估計出租回報，方可申請按揭貸款。



●脫歐陰霾消退 潛力佳

近日英國脫歐問題以及匯率波動都令投資者卻步，惟Hubert認為，早年英鎊匯率較高，於一四年時曾高見每英鎊兌13.3港元。2016年因英國脫歐公投，以至英鎊曾急瀉至9.23，但近日問題逐漸明朗，英鎊重上兌10港元水平。在政治局勢可望走出陰霾，以及倫敦市的樓市供不應求的情況下，於當地投資的前景應不俗。



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政府巨額投資發展北部

●事實上，英國政府2014年已提出「北部振興計劃 (Northern Powerhouse)」，並指出北部一些城市，如曼徹斯特、利物浦、謝菲爾德等城市的經濟發展落後於市中心倫敦。未來將會協助二百間國際金融企業進駐，銳意打造創意工業城市。同時亦會投放巨額，發展交通及基建。



當中曼徹斯特成為計劃的重心，政府計劃會撥款1,500億英鎊完善英國北部醫療體制、450億英鎊建設高等學院。目前基建項目包括涉資550億英鎊(逾5,600億港元)的高鐵，預計可於2033年通車，到時候往返曼徹斯特及倫敦的車程，將會由兩小時，縮減至1小時10分鐘，有利流動人口以及旅遊人士。



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